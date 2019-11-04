США ввели санкції проти сина Хаменеї і глави генштабу Ірану

Міністерство фінансів США в понеділок, 4 листопада, розширило санкції проти Ірану, включивши до списку санкцій дев’ятьох осіб з оточення верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї, а також генеральний штаб Збройних сил Ірану.

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що люди, що потрапили до списку санкцій, причетні до нападів на американські об’єкти за кордоном, а також до вбивств і тортур громадян Ірану.

Серед тих, хто потрапив під санкції – син Хаменеї Моджтаба, начальник іранського генштабу генерал Мохаммад Багері, керівник адміністрації Хаменеї Мохаммад Голпаегані, а також Вахід Хаганіан, якого називають «правою рукою» іранського лідера.

Оголошення про санкції прозвучало у 40-у річницю захоплення в Тегерані будівлі посольства США і взяття у заручники десятків американських громадян.