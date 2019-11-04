В Ірані відзначають річницю захоплення посольства США

В Ірані 4 листопада відзначають 40-у річницю захоплення посольства США в Тегерані під час Ісламської революції 1979 року.
Як повідомляють державні ЗМІ, підтримувані владою акції почалися у майже тисячі міст і містечок по всій країні.
У Тегерані державне телебачення показало натовпи людей, а новинні агнції поширили фото, як протестувальники палять американський прапор.
Учасники протестів також вигукували гасла проти США й Ізраїлю (зокрема, «Смерть Америці»).
«Наша боротьба з Америкою – це боротьба за нашу незалежність, за те, щоб не піддаватися знущанням, за цінності, переконання і нашу релігію», – заявив начальник армії генерал-майор Абдолрахім Мусаві у своєму виступі на мітингу.
Цьогорічну річницю відзначають на тлі посиленої напруженості між Іраном і США після рішення президента Дональда Трампа вивести Вашингтон з ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами і знову запровадити санкції проти Ірану.
4 листопада 1979 року войовничі іранські студенти, підбурювані ультрарелігійними колами, ввірвалися в будівлю посольства США в Тегерані і захопили в заручники 52 американців, яких утримували 444 дні після того, як Вашингтон відмовився видавати Іранові на суду скиненого іранського шаха Могаммада Резу Пахлаві. Відтоді дві країни не мають дипломатичних відносин.
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