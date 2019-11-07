США закликали світових лідерів перешкодити появі ядерної зброї в Ірану. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє «Голос Америки».

«Розширення діяльності Ірану, пов’язаної з розповсюдженням ядерної зброї, викликає побоювання, що Іран готує позиції для стрімкого ядерного прориву. Настав час, щоб всі країни дали відсіч ядерному вимаганню з боку цього режиму і вдалися до серйозних заходів для посилення тиску. Такої відповіді вимагають ядерні провокації Ірану», – наголосив Помпео.

Агентство з атомної енергії Ірану 7 листопада повідомило, що подало газ у центрифуги на ядерному об’єкті Фордо. Зазначається, що «виробництво і збір збагаченого урану на майданчику Фордо почалося».

Речник МАГАТЕ повідомив, що інспектори ядерного агентства ООН перебувають «на місцях в Ірані, і вони повідомлятимуть про будь-яку відповідну діяльність у штаб-квартиру МАГАТЕ у Відні».

Збагачення урану на підземному об’єкті Фордо забороняє ядерна угода 2015 року.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.