Влада Ірану заявляє про виявлення «величезного родовища» нафти

Президент Ірану Хасан Роугані оголосив про виявлення на південному заході країни родовища нафти, поклади якого оцінюють у приблизно 53 мільярди барелів, що може збільшити запаси країни приблизно на третину.

«Сьогодні ми оголошуємо США, що ми є багатою країною і, незважаючи на вашу ворожнечу і тиранічні санкції, робітникам й інженерам іранської нафтової галузі вдалося відкрити це величезне родовище нафти», – сказав Роугані у виступі перед натовпом у місті Єзд 10 листопада, повідомляє Press TV.

За словами Роугані, родовище простягається на 2400 квадратних кілометрів у багатій нафтою провінції Хозестан.

Він заявив про «тиск, який чинили іноземці за останній рік, протягом якого людям довелося пережити важкі часи».

Роугані заявив, що економічна ситуація в Ірані покращується й інфляція стримується, повідомляє Press TV.

Іран, член-засновник ОПЕК, має четверті за величиною запаси нафти і другі – природного газу – за даними американського управління енергетичної інформації.

Експорт нафти є життєво важливим джерелом доходів для Ірану, який прагнув утримувати відкритими канали торгівлі з Китаєм, Росією і Заходом на тлі тиску США.

Заява про родовище нафти з’явилася на тлі посилення санкцій США і дипломатичних зусиль із вилучення Тегерану з міжнародного ринку нафти.