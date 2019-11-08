Іран заявляє, що збив «невідомий» безпілотник біля Перської затоки

Представник влади Ірану заявляє, що протиповітряні сили країни збили «невідомий» безпілотник на південному заході країни.

Державна агенція IRNA, яка цитує чиновника, повідомляє, що безпілотник збили вранці 8 листопада над портовим містом Махшехр, розташованим на березі Перської затоки у багатій нафтою провінції Хузестан.

Пізніше напівофіційне інформаційне агентство Mehr повідомило, що уламки безпілотника вилучені, влада їх перевіряє.

Американські військові заперечили, що збитий один із їхніх безпілотників.

«Повідомлення про збиття американського безпілотника є некоректними», – йдеться в повідомленні Центрального командування США у Twitter.

У червні Іран збив американський безпілотник-розвідник в Ормузькій протоці. Тегеран заявив, що безпілотник «порушив» його повітряний простір. Водночас США назвали інцидент «неспровокованим нападом» у міжнародному повітряному просторі.