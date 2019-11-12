МАГАТЕ виявило сліди урану на неоголошеному об’єкті в Ірані

Агентство ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) виявило сліди урану на неоголошеному раніше об’єкті в Ірані. За даними агентства, знайдено, зокрема, частинки природного урану антропогенного походження. Об’єкт, про який йдеться, не вказаний у щоквартальній конфіденційній доповіді організації, яка опинилася у розпорядженні низки західних новинних агентств 11 листопада.

Ізраїль раніше звинуватив Іран в ядерній діяльності на неоголошеному об’єкті в районі Туркузабада на околицях Тегерана. У доповіді МАГАТЕ йдеться також, що запаси низькозбагаченого урану в Ірані продовжують рости в порушення укладеної в 2015 році зі світовими державами ядерного угоди. Агентство каже, що Іран проводить роботи зі збагачення урану на своєму ядерному об’єкті у Фордо, що також заборонено цією угодою.

Згідно з доповіддю, Іран щомісяця збільшував виробництво збагаченого урану приблизно до 100 кілограмів, що значно перевищує показник в чотири кілограми на початку цього року. Тегеран поступово відмовляється від деяких своїх зобов’язань за ядерною угодою, що дала Ірану доступ до світової торгівлі в обмін на обмеження ядерної програми, відтоді як Сполучені Штати в травні 2018 року вийшли з угоди і знову ввели санкції проти Ірану.

11 листопада Тегеран заявив, що буде продовжувати скорочувати свої ядерні зобов’язання кожні 2 місяці. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС і міністри закордонних справ Великобританії, Франції і Німеччини заявили, що «вкрай стурбовані» рішенням Ірану відновити збагачення урану в Фордо.