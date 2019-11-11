Іран відновив збагачення урану на підземному заводі у Фордо – в.о. директора МАГАТЕ

Іран відновив збагачення урану на підземному заводі в місцевості Фордо, повідомив 11 листопада виконувач обов’язків директора Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Корнел Феруце.

Ці роботи є порушенням угоди між Тегераном і провідними світовими державами, вказує МАГАТЕ. У штаб-квартирі цієї організації у Відні наголосили, що запаси іранського збагаченого урану продовжують зростати.

Сполучені Штати Америки заявили, що розширення діяльності Ірану зі збагачення урану є «великим кроком у неправильному напрямку» і звинуватили Тегеран у «ядерному шантажі».

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.