Іран: на маршруті перевезення нелегальних мігрантів у аварії загинули 28 афганців

Напівофіційне інформаційне агентство Ірану ILNA повідомляє, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на південному сході Ірану загинули 28 афганців, 21 особа була поранена в результаті зіткнення двох переповнених мікроавтобусів.

Повідомляється, що аварія сталася біля міста Хаш в провінції Систан і Белуджистан вранці 14 листопада. Цей регіон часто використовується торговцями людьми для незаконного ввезення нелегальних афганських мігрантів, зазвичай в переповнених транспортних засобах.

В Ірані один з найгірших у світі показників безпеки дорожнього руху через поганий транспорт, неналежну роботу аварійних служб та ігнорування водіями правил дорожнього руху. Щорічно в результаті нещасних випадків на дорогах Іраніe гине близько 17 тисяч людей.