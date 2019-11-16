В Ірані тривають протести проти зростання цін на пальне, принаймні один демонстрант загинув

В Ірані другий день поспіль тривали протести проти підвищення субсидованих цін на пальне, що іноді переходили в насильство, повідомляють про загибель принаймні однієї людини.

Як заявив губернатор провінції Сірджан, один демонстрант загинув і ще кілька були поранені в однойменному місті-центрі провінції за нез’ясованих обставин.

Є непідтверджені повідомлення про загибель іще чотирьох людей в інших містах – Бехбахані, Ісфахані й Марівані.

Демонстрації відновилися цього дня принаймні в понад десятку міст Ірану. А, за повідомленнями в соцмережах і від громадянських журналістів, загалом протестували не менш ніж у 37 містах країни.

Також повідомляють, що в деяких містах водії блокували дороги, заглушивши на них двигуни своїх авт.

Попереднього дня, 15 листопада, з міста Сірджана офіційно повідомляли, що там дехто з демонстрантів намагався підпалити сховище пального, але силовики перепинили їх.

Про сутички між демонстрантами й силовиками повідомляли і з міст Машхада, Ахваза й Шираза.

Нинішні демонстрації спалахнули після того, як уряд заявив, що почне обмежувати продаж пального в одні руки і підвищувати ціни через те, що економіка країни потерпає від санкцій США.

Протести можуть створити додатковий тиск на відносно поміркованого президента Хасана Роугані напередодні парламентських виборів, що мають відбутися в лютому.

Тим часом у США, які запроваджують проти Ірану все нові санкції, державний секретар Майк Помпео, реагуючи на нинішні демонстрації, написав у твітері: «Як я вже казав народові Ірану майже півтора року тому, США разом із вами».