В Ірані на тлі протестів блокують інтернет

В Ірані на тлі масових протестів на більшості території країни, зокрема і в частині Тегерану, блокують інтернет, повідомляє незалежна неурядова організація, яка моніторить доступ до інтернету у світі.

Мітинги в Ірані почалися 15 листопада відразу в декількох містах. Причиною стало збільшення ціни на бензин і обмеження продажу пального.

Влада країни заявляє, що тільки так можна вирішити економічні проблеми, пов’язані, в тому числі, зі санкціями США. За даними іранських ЗМІ, протести 16 листопада охопили щонайменше 40 міст.

Як заявив губернатор провінції Сірджан, один демонстрант загинув і ще кілька були поранені в однойменному місті-центрі провінції за нез’ясованих обставин. Є непідтверджені повідомлення про загибель іще чотирьох людей в інших містах – Бехбахані, Ісфахані й Марівані.

Також повідомляють, що в деяких містах водії блокували дороги, заглушивши на них двигуни своїх авт.

15 листопада з міста Сірджана офіційно повідомляли, що там дехто з демонстрантів намагався підпалити сховище пального, але силовики перепинили їх.

Про сутички між демонстрантами й силовиками повідомляли і з міст Машхада, Ахваза й Шираза.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї 17 листопада підтримав рішення уряду підвищити ціни на бензин і розкритикував протестувальників.

Нинішні демонстрації спалахнули після того, як уряд заявив, що почне обмежувати продаж пального в одні руки і підвищувати ціни через те, що економіка країни потерпає від санкцій США.

Протести можуть створити додатковий тиск на відносно поміркованого президента Хасана Роугані напередодні парламентських виборів, що мають відбутися в лютому.

Тим часом у США, які запроваджують проти Ірану все нові санкції, державний секретар Майк Помпео, реагуючи на нинішні демонстрації, написав у твітері: «Як я вже казав народові Ірану майже півтора року тому, США разом із вами».