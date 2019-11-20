Пентагон: ракетний арсенал Ірану не має собі рівних на Близькому Сході

Ракетний арсенал Ірану не має собі рівних на Близькому Сході, він є більшим, ніж ізраїльський, повідомило Агентство військової розвідки США 19 листопада.

Упродовж останніх 40 років Іран розробив «широку ракетну програму ракет, розмір і складність її ракетних сил зростають, попри десятиліття зусиль протидії, спрямованих на стримування його прогресу», йдеться в повідомленні Пентагону.

Загалом нарощування військової сили Тегерана служить двом важливим цілям – «забезпечення виживання режиму та забезпечення панівного становища в регіоні», вказують автори доповіді.

Раніше цього тижня державний секретар США Майк Помпео оголосив, що скасовує один із чотирьох винятків з обмежень проти Ірану. Йдеться про виняток, який дозволяв закордонним компаніям співпрацювати з цією країною в рамках цивільної ядерної програми, не наражаючись на санкції Вашингтону.