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18 листопада 2019, Київ 07:42
Новини | Міжнародні

США засуджують застосування сили до протестувальників в Ірані

Протести в іранському місті Ісфахан, 16 листопада 2019 року

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США засуджують дії влади Ірану проти протестувальників у цій країні. У поширеній 17 листопада заяві Білого дому висловлюється "підтримка іранського народу в його мирному протесті.

«Ми засуджуємо застосування смертельних заобів ураження та суворі обмеження щодо комунікацій, які застосовуються проти демонстрантів», – ідеться в офіційному документі.

/**/ /**/ Мітинги в Ірані почалися 15 листопада відразу в декількох містах
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Ця заява оприлюднена через три дні після того, як в Ірані спалахнули протести проти урядового рішення запровадити норми закупівлі бензину та знизити субсидування цін на бензин.

/**/ /**/ IRAN -- Iranian drivers queu up in long lines at a gasoline station in Tehran, May 1, 2019
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Влада Ірану попередила про жорстку реакцію на масові протести, які охопили близько 100 населених пунктів у всій країні. Верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив 17 листопада, що «дехто втратив життя, а деякі місця були зруйновані» під час протестів. Він назвав демонстрантів «головорізами».

Цей коментар з’явився після сутичок між протестувальниками та поліцією в кількох містах. Іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що заарештовані близько 1000 людей. Згідно з повідомленнями державних ЗМІ, під час демонстрацій вони підпалили понад 100 банків та магазинів.

Іранська Національна компанія розподілу нафтопродуктів 14 листопада повідомила, що встановлює для кожного приватного автомобіля ліміт у 60 літрів на місяць, а ціни зростуть з 9 центів за літр до близько 12,7 центів.

Для таксі та машин швидкої допомоги бензин також коштуватиме 12,7 центів за літр, однак ліміт на місяць сягає 500 літрів.

Після вичерпання місячної квоти ціна зростатиме до 26 центів за літр.

Попри зміни, Іран досі має одні з найнижчих цін на пальне у світі завдяки значним урядовим субсидіям.

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