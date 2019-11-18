США скасовують винятки з санкцій для цивільної ядерної програми Ірану

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео скасовує один з чотирьох винятків з обмежень проти Ірану. Про це він повідомив на пресконференції 18 листопада.

Йдеться про виняток, який дозволяв закордонним компаніям співпрацювати з цією країною в рамках цивільної ядерної програми, не наражаючись на санкції Вашингтону.

За словами Помпео, виняток для іранського ядерного заводу Фордо втратить чинність з середини грудня.

«Президент (Ірану Хасан – ред.) Роугані нещодавно заявив, що Іран почне збагачувати уран на об’єкті Фордо. Відтак Сполучені Штати припиняють дію винятку з санкцій, пов’язаного з ядерною енергетикою у Фордо починаючи з 15 грудня 2019 року», – сказав Помпео.

Також 18 листопада Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Тегеран вкотре перевищив ліміт, передбачений для нього ядерною угодою 2015 року.

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За даними виконувача обов’язків директора Агентства Корнела Феруце, запаси «важкої води» (використовується в ядерній енергетиці – ред.) Ірану перевищили передбачені угодою 130 тонн.

Термін дії винятків для Фордо, так само як і для атомної електростанції Бушер, заводу важкої води Арак та Дослідницького реактора в Тегерані, востаннє подовжували в жовтні 2019 року.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран в її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.