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27 листопада 2019, Київ 20:17
Новини | Міжнародні

HRW звинувачує Іран у приховуванні масштабів репресій проти протестувальників

Іранська влада ще не опублікувала жодного офіційного списку загиблих через заворушення

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила 27 листопада, що Іран «навмисно приховує» масштаби репресивних заходів до учасників протестів проти підвищення цін на пальне.

HRW у своєму звіті вказує, що понад 140 людей загинули і близько 7 тисяч були затримані під час акцій протесту, що охопили понад 100 міст по всьому Ірану минулого тижня.

Правозахисна організація закликає владу Ірану «негайно оголосити кількість смертей, арештів і затримань в результаті недавніх протестів і дозволити незалежне розслідування ймовірних зловживань».

Влада ще не опублікувала жодного офіційного списку загиблих через заворушення, в результаті яких протестувальники атакували поліцейські дільниці, автозаправні станції та магазини.

Оцінити рівень придушення протестів складно через майже повне відключення Інтернету в останні кілька днів.

/**/ /**/ Масові демонстрації пройшли в Ірані в середині листопада
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Іран заявив про арешт 180 лідерів антиурядових демонстрацій

Духовні лідери Ірану і держпосадовці звинуватили у заворушеннях «головорізів», підтримуваних іноземними противниками Тегерана, такими як США, Ізраїль, Саудівська Аравія та їхні союзники.

Масові демонстрації пройшли в Ірані в середині листопада. Вони були спровоковані зростанням цін на бензин, але швидко переросли в антиурядові виступи. Деякі учасники виступали також проти ісламу як державної релігії Ірану. Демонстрації розігнали поліцейські сили спеціального призначення, які застосували силу і сльозогінний газ проти протестувальників.

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