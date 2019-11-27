HRW звинувачує Іран у приховуванні масштабів репресій проти протестувальників

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила 27 листопада, що Іран «навмисно приховує» масштаби репресивних заходів до учасників протестів проти підвищення цін на пальне.

HRW у своєму звіті вказує, що понад 140 людей загинули і близько 7 тисяч були затримані під час акцій протесту, що охопили понад 100 міст по всьому Ірану минулого тижня.

Правозахисна організація закликає владу Ірану «негайно оголосити кількість смертей, арештів і затримань в результаті недавніх протестів і дозволити незалежне розслідування ймовірних зловживань».

Влада ще не опублікувала жодного офіційного списку загиблих через заворушення, в результаті яких протестувальники атакували поліцейські дільниці, автозаправні станції та магазини.

Оцінити рівень придушення протестів складно через майже повне відключення Інтернету в останні кілька днів.

Духовні лідери Ірану і держпосадовці звинуватили у заворушеннях «головорізів», підтримуваних іноземними противниками Тегерана, такими як США, Ізраїль, Саудівська Аравія та їхні союзники.

Масові демонстрації пройшли в Ірані в середині листопада. Вони були спровоковані зростанням цін на бензин, але швидко переросли в антиурядові виступи. Деякі учасники виступали також проти ісламу як державної релігії Ірану. Демонстрації розігнали поліцейські сили спеціального призначення, які застосували силу і сльозогінний газ проти протестувальників.