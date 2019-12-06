Світові держави закликали Іран повернутися до виконання ядерної угоди

Світові держави закликали Іран скасувати останні дії, що порушують ядерну угоду 2015 року, заявив представник Китаю після зустрічі у Відні 6 грудня.

«Іран дав зрозуміти, що всі дії є зворотними, і вони готові повернутися до повної відповідності (положенням угоди – ред.), – сказав китайський дипломат Фу Конг журналістам після зустрічі, іранських представників із дипломатами п'яти держав, які залишилися відданими угоді (це Китай, Росія, Велика Британія, Франція та Німеччина).

Після зустрічі представник Ірану Аббас Арагчі заявив, що світові держави «зацікавлені у пошуку практичних рішень, щоб вони могли продовжувати економічну співпрацю з Іраном».

Іран поступово відмовляється від виконання різних пунктів угоди після того, як США торік вийшли з договору і повернули санкції, які шкодять іранській економіці. Іран відповів, зокрема, відновленням збагачення урану до рівнів, які перевищують узгоджені межі.