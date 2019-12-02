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03 грудня 2019, Київ 00:50
Економіка

Літаки світових лідерів: на чому літають президенти демократичних країн та диктатори

Літаки – офіси, літаки – хороми, літаки – антикварні речі

Photo: Creative Commons

Літаки – офіси, літаки – хороми, літаки – антикварні речі

1. Іран

Літак Airbus A340 з президентом Ірану Хассаном Роугані приземляється в Москві в 2017 році
Літак Airbus A340 з президентом Ірану Хассаном Роугані приземляється в Москві в 2017 році

Роугані дивиться в комп’ютер на борту реактивного літака, який виробили в Європі 20 років тому
Роугані дивиться в комп’ютер на борту реактивного літака, який виробили в Європі 20 років тому

Роугані на ескалаторі при висадці з літака в Тегерані
Роугані на ескалаторі при висадці з літака в Тегерані

У 2018 році США запровадили санкції проти Dena Airways, що є оператором літака Роугані, Airbus. Санкції ускладнили міжнародні подорожі іранського лідера через те, що на наземні компанії потенційно може бути накладений штраф у зв’язку з обслуговуванням літака.

2. США

Один із двох літаків «Боїнг» 747, відомих як Air Force One (Борт номер один — позивний будь-якого літака ВПС США, на борту якого перебуває президент США) над горою Рашмор (Скеля президентів у США) у 2001 році
Один із двох літаків «Боїнг» 747, відомих як Air Force One (Борт номер один — позивний будь-якого літака ВПС США, на борту якого перебуває президент США) над горою Рашмор (Скеля президентів у США) у 2001 році

Ці літаки, вироблені 30 років тому, здатні заправлятись у повітрі та оснащені спалахами протиракетної оборони.

Знаменитий небесно-блакитний колір створив французько-американський дизайнер Раймонд Лоуі, на рахунку якого дизайн пляшки Coca Cola та логотип цигарок Lucky Strike.

Президент Дональд Трамп в офісі всередині Air Force One у 2018 році
Президент Дональд Трамп в офісі всередині Air Force One у 2018 році

Одне із низки суперечливих оголошень президента стосувалося зміни дизайну літаків Air Force One до 2024 року.

3. Росія

Путін спостерігає за пілотом винищувача, який супроводжує його літак над Сирією у 2017 році
Путін спостерігає за пілотом винищувача, який супроводжує його літак над Сирією у 2017 році

Цей літак повністю виготовлений в Росії і його особливістю є меблі з дерева берези.

Літак Путіна прилетів у Делі в 2018 році
Літак Путіна прилетів у Делі в 2018 році

У 2007 році вибухнула суперечка після публікації фотографій, на яких зображені золоті світильники для ванної кімнати, нібито всередині одного з президентських літаків Путіна.

4. Китай

«Боїнг» 747, який перевозить президента Китаю Сі Цзіньпіна, закріплений роєм винищувачів над Пакистаном у 2015 році
«Боїнг» 747, який перевозить президента Китаю Сі Цзіньпіна, закріплений роєм винищувачів над Пакистаном у 2015 році

Сі спускається з борту свого літака на землю Сполучених Штатів у 2012 році
Сі спускається з борту свого літака на землю Сполучених Штатів у 2012 році

Наприкінці 1990-х Китай доручив компанії Boeing розробити спеціальний літак для керівництва країни. Та після його доставки в 2000 році, за повідомленнями, працівники служби безпеки Китаю знайшли мережу складних приладів для прослуховування у внутрішніх стінах літака.

Літак керівника Китаю приземлився в Туреччині в 2015 році
Літак керівника Китаю приземлився в Туреччині в 2015 році

Після фіаско з «прослушкою» Китай вирішив використовувати звичайні пасажирські літаки з флоту Air China. Їх забирають з комерційного обслуговування та переоблаштовують приміщеннями для офісу та житла, а після завершення державних обов'язків перетворюють назад на комерційний авіалайнер.

5. Казахстан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прилетів у Москву на борту літака Airbus А321, 2019 рік
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прилетів у Москву на борту літака Airbus А321, 2019 рік

Токаєв спускається з літака, сходи якого вкриті традиційним килимом
Токаєв спускається з літака, сходи якого вкриті традиційним килимом

Політ Токаєва в цьому реактивному літаку європейського виробництва є відносно скромним у порівнянні з його попередником Нурсултаном Назарбаєвим, який літає у набагато більшому Airbus A330-200.

Реактивний літак Токаєва рухається в напрямку формальної церемонії прийняття в Москві
Реактивний літак Токаєва рухається в напрямку формальної церемонії прийняття в Москві

Незрозуміло, який доступ має новий президент Казахстану до приватного флоту літаків і вертольотів Назарбаєва, який, як повідомляється, оцінюють у понад 250 мільйонів доларів.

6. Північна Корея

Радянський «Ільюшин» Іл-62, який використовує Кім Чен Ин, прибув (без Кіма на борту) у Південну Корею в 2015 році
Радянський «Ільюшин» Іл-62, який використовує Кім Чен Ин, прибув (без Кіма на борту) у Південну Корею в 2015 році

Кім всередині літака, де скляна попільничка підтверджує: «Куріння дозволено»
Кім всередині літака, де скляна попільничка підтверджує: «Куріння дозволено»

Кабіна моделі літака, яку використовує й північнокорейський лідер
Кабіна моделі літака, яку використовує й північнокорейський лідер

Ці антикварні реактивні літаки вперше почали використовуватися в 1960-ті роки, а моделі Кіма, як повідомляється, 39 років. У 2002 році в Європейському Союзі обмежили польоти літака «Ільюшин» Іл-62 через гучний гуркіт його двигунів.

7. Німеччина

Літак Airbus A340, який використовувала канцлер Німеччини Анґела Меркель у 2014 році
Літак Airbus A340, який використовувала канцлер Німеччини Анґела Меркель у 2014 році

ВПС Німеччини управляють флотом різних літаків для урядового використання.

Airbus відомий як Теодор Геус під час перевезення британської королеви та президента Німеччини у Франкфурті у 2015 році
Airbus відомий як Теодор Геус під час перевезення британської королеви та президента Німеччини у Франкфурті у 2015 році

Флот реактивних літаків став джерелом занепокоєння для Німеччини через низку технічних проблем. У 2018 році Меркель пізно приїхала на саміт G20 в Аргентині після того, як її літак був приземлений через те, що системи зв’язку під час польоту вийшли з ладу.

Канцлер Меркель та міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр на борту урядового літака в 2006 році
Канцлер Меркель та міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр на борту урядового літака в 2006 році

У 2019 році міністр оборони Німеччини повідомила, що збирається замінити три з урядових літаків, які створюють проблеми. Вона сказала журналістам: «Ми повинні. Гадаю, всі це бачать».

8. Україна

Літак «Антонов» АН-148, яким користується президент України Володимир Зеленський. Фото зроблене під час обміну полоненими з Росією у 2019 році
Літак «Антонов» АН-148, яким користується президент України Володимир Зеленський. Фото зроблене під час обміну полоненими з Росією у 2019 році

Зеленський прибув у Польщу в 2019 році
Зеленський прибув у Польщу в 2019 році

Український президент має доступ й до інших літаків, включаючи високонадійний Airbus, та схоже, Зеленський віддає перевагу «Антонову», спільного російсько-українського виробництва, незважаючи на його нечітку репутацію безпеки.

«Антонов», аналогічний літаку, який використовує президент України, вийшов з української виробничої лінії в 2009 році
«Антонов», аналогічний літаку, який використовує президент України, вийшов з української виробничої лінії в 2009 році

У 2011 році один із літаків розпався прямо під час польоту, коли випробувальна бригада підвищила швидкість літака за межі дозволеної. Усі шестеро людей, які перебували на борту, загинули.

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