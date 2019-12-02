Літаки світових лідерів: на чому літають президенти демократичних країн та диктатори

1. Іран

У 2018 році США запровадили санкції проти Dena Airways, що є оператором літака Роугані, Airbus. Санкції ускладнили міжнародні подорожі іранського лідера через те, що на наземні компанії потенційно може бути накладений штраф у зв’язку з обслуговуванням літака. 2. США

Ці літаки, вироблені 30 років тому, здатні заправлятись у повітрі та оснащені спалахами протиракетної оборони.

Знаменитий небесно-блакитний колір створив французько-американський дизайнер Раймонд Лоуі, на рахунку якого дизайн пляшки Coca Cola та логотип цигарок Lucky Strike.

Одне із низки суперечливих оголошень президента стосувалося зміни дизайну літаків Air Force One до 2024 року. 3. Росія

Цей літак повністю виготовлений в Росії і його особливістю є меблі з дерева берези.

У 2007 році вибухнула суперечка після публікації фотографій, на яких зображені золоті світильники для ванної кімнати, нібито всередині одного з президентських літаків Путіна. 4. Китай

Наприкінці 1990-х Китай доручив компанії Boeing розробити спеціальний літак для керівництва країни. Та після його доставки в 2000 році, за повідомленнями, працівники служби безпеки Китаю знайшли мережу складних приладів для прослуховування у внутрішніх стінах літака.

Після фіаско з «прослушкою» Китай вирішив використовувати звичайні пасажирські літаки з флоту Air China. Їх забирають з комерційного обслуговування та переоблаштовують приміщеннями для офісу та житла, а після завершення державних обов'язків перетворюють назад на комерційний авіалайнер. 5. Казахстан

Політ Токаєва в цьому реактивному літаку європейського виробництва є відносно скромним у порівнянні з його попередником Нурсултаном Назарбаєвим, який літає у набагато більшому Airbus A330-200.

Незрозуміло, який доступ має новий президент Казахстану до приватного флоту літаків і вертольотів Назарбаєва, який, як повідомляється, оцінюють у понад 250 мільйонів доларів. 6. Північна Корея

Ці антикварні реактивні літаки вперше почали використовуватися в 1960-ті роки, а моделі Кіма, як повідомляється, 39 років. У 2002 році в Європейському Союзі обмежили польоти літака «Ільюшин» Іл-62 через гучний гуркіт його двигунів. 7. Німеччина

ВПС Німеччини управляють флотом різних літаків для урядового використання.

Флот реактивних літаків став джерелом занепокоєння для Німеччини через низку технічних проблем. У 2018 році Меркель пізно приїхала на саміт G20 в Аргентині після того, як її літак був приземлений через те, що системи зв’язку під час польоту вийшли з ладу.

У 2019 році міністр оборони Німеччини повідомила, що збирається замінити три з урядових літаків, які створюють проблеми. Вона сказала журналістам: «Ми повинні. Гадаю, всі це бачать». 8. Україна

Український президент має доступ й до інших літаків, включаючи високонадійний Airbus, та схоже, Зеленський віддає перевагу «Антонову», спільного російсько-українського виробництва, незважаючи на його нечітку репутацію безпеки.