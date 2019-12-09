Ракетний обстріл бази біля аеропорту Багдада: 6 іракських військових поранені

Через ракетний обстріл 9 грудня армійського комплексу, в якому також перебувають військові США, неподалік міжнародного аеропорту Багдада поранень зазнали шестеро іракських військовослужбовців.

Джерела у силових органах повідомили, що поранені є співробітниками контртерористичної служби Іраку, елітного підрозділу, який був створений і пройшов навчання за підтримки військових США. Повідомляється, що двоє вояків – у критичному стані.

На базі, що зазнала обстрілу, розміщується також невелика група американських військових і дипломатів.

Пускові установки з ракетами, які були залишені в цьому районі свідчать про планування більш потужної атаки, йдеться у заяві військових.

Це остання з серії ракетних ударів по іракських базах, де розміщені військові США, або по американському посольству в Багдаді.

За останні шість тижнів в Іраку було скоєно щонайменше 9 нападів на американські об’єкти. Ніхто за це відповідальності не взяв, ніхто з американців не постраждав.

Влада Іраку припускає, що принаймні один напад скоїв шиїтський рух «Хезболла», тісно пов’язаний з Іраном і занесений Вашингтоном до «чорного списку».