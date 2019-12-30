Авіаудар США по «Катаїб Хезболла»: бойовики говорять про 25 вбитих і обіцяють відповісти

Угруповання «Катаїб Хезболла» 30 грудня пообіцяло відповісти на авіаудари США по своїх об’єктах в Іраку та Сирії.

Керівництво підтримуваного Іраном угруповання повідомило, що внаслідок ударів загинули 25 його членів.

«Наша битва проти Америки та її найманців може вестися будь-якими засобами. Ми не маємо іншого шляху, окрім як конфронтації, і ніщо не завадить нам відповісти на цей злочин», – йдеться в заяві «Катаїб Хезболла».

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Угруповання також заперечило свою причетність до нападу на військову базу в Іраку, яким військове командування США пояснило удари.

29 грудня Сполучені Штати завдали «точкових оборонних ударів» по п’яти об’єктах у Сирії та Іраку, контрольованих підтримуваним Іраном шиїтським парамілітарним угрупованням «Катаїб Хезболла».

Міністерство оборони США звинувачувало спонсороване Іраном угруповання «Катаїб Хезболла» (також відомих як «Загони Катаїб») у нещодавніх атаках на військову базу в Іраку поблизу міста Кіркук. Тоді через ракетні удари загинув громадянин США, ще кілька американських та іракських військових отримали поранення.