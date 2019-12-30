США завдали удару по об’єктах «Аль-Шабаб» в Сомалі: четверо загиблих

Четверо членів екстремістського угруповання «Аль-Шабаб» у Сомалі загинули внаслідок авіаудару Сполучених Штатів, повідомило командування збройних сил США в Африці (Africom) 29 грудня.

«Спільно з федеральним урядом Сомалі, Командування збройних сил США в Африці здійснило три авіаудари в двох локаціях, спрямованих на бойовиків «Аль-Шабаб», – йдеться в заяві Africom.​

За даними американських військових, у кожному місці нападу загинуло по двоє членів цього пов’язаного з «Аль-Каїдою» угруповання, також в одній локації знищено дві машини.

Читайте також: США заявляють про удари по пов’язаному з Іраном угрупованню в Сирії та Іраку, 18 загиблих​

Авіаудари сталися на наступний день після вибуху в сомалійській столиці Мокадішо, який забрав життя кількох десятків людей та поранив 125. Ніхто не взяв на себе відповідальності за цей напад, проте в причетності до нього підозрюють «Аль-Шабаб».

Ця організація втратила контроль над столицю кілька років тому, але досі контролює частину південних та центральних регіонів Сомалі і здійснює атаки в тому числі на блокпости та готелі на узбережжі.