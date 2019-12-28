В ООН засудили «теракт» у Сомалі, в результаті якого понад 90 людей загинули і десятки поранені

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив і назвав «терористичною атакою» вибух, який прогримів сьогодні у столиці Сомалі Могадішо і забрав життя понад 90 людей.

«Винні в цьому жахливому злочині повинні постати перед судом», – йдеться у заяві генсекретаря ООН.

Влада Могадішо заявила, що кількість жертв може зрости через те, що багато людей були госпіталізовані в тяжкому стані.

У столиці Сомалі Могадішо вранці 28 грудня стався вибух на людному контрольно-пропускному пункті. Бомба була закладена в автомобілі і спрацювала, за даними влади, в час, коли люди йшли за покупками, а діти – в школу. Поки ніхто відповідальності за вибух на себе не взяв.

Подібні атаки регулярно здійснює пов’язане з «Аль-Каїдою» терористичне угруповання «Аль-Шабаб». Екстремістське угруповання було витіснене з Могадішо кілька років тому, але продовжує нападати на велелюдні райони, атакуючи, зокрема, готелі.