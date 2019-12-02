Сирія: 15 цивільних загинули через авіаудари за участі Росії – правозахисники

Щонайменше 15 цивільних осіб були вбиті 2 грудня авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб на північному заході Сирії, заявляє «Сирійська обсерваторія прав людини».

За даними базованої у Великій Британії організації, 13 людей загинуло під час обстрілу ринку в місті Маарет аль-Нуман, яке межує з Туреччиною та переважно утримується опозиційними силами. Ще 18 людей отримали поранення, більшість із них – у важкому стані.

Одна людина, за даними Обсерваторії, загинула в Саракебі у південно-східній частині Ідлібу, ще одна – у селищі Аль-Сарман поблизу Маарет ал-Нуман.

Голова організації Рамі Абдель Рахман додав, що російські літаки також завдали ударів по селищу Кфар Сіджна на південь від міста Ідліб.

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За даними «Сирійської обсерваторії з прав людини», близько 4 775 людей, з ниї 1 224 цивільних, загинули з того часу, як сирійський уряд розгорнув масштабну операцію проти повстанців у провінціях Хама та Ідліб в квітні 2019 року.

Тим часом Міністерство оборони Росії повідомляє про незначні поранення трьох своїх військових, які здійснювали патрулювання уздовж кордону з Туреччиною. Поранення вони отримали нібито внаслідок вибуху бомби в прикордонному місті Кобані 2 грудня.

Росія разом із Іраном надає критично важливу підтримку президенту Сирії Башару Асаду протягом багаторічного конфлікту всередині Сирії.

Війна в Сирії, що триває вже дев’ятий рік, почалася з придушення урядом протестного руху в березні 2011 року. Внаслідок конфлікту 370 тисяч людей загинули, мільйони мусили тікати з місць проживання.