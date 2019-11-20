Ізраїль завдав «широкомасштабних» ударів по цілях у Сирії

Ізраїль в ніч на середу, 20 листопада, завдав ракетних ударів по цілях на території Сирії.

Як повідомляється в Twitter Армії оборони Ізраїлю, було завдано «широкомасштабних» ударів по об’єктах батальйону «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції, а також сирійських збройних сил.

Стверджується, що удару було завдано також по об’єктах ППО Сирії, знищено ряд зенітних батарей. У повідомленні наголошується, що це стало відповіддю на обстріл ізраїльської території, здійснений іранськими силами з території Сирії за день до того. Тоді ізраїльська ППО над спірною територією Голанських висот перехопила чотири ракети.

Державні ЗМІ Сирії стверджують, що велика частина ізраїльських ракет була збита, проте деякі досягли цілей і завдали шкоди. Дамаск заявляє про загибель двох мирних жителів. Сирійський центр моніторингу прав людини стверджує, що загинули не менше 11 осіб, переважно – громадяни Ірану.

На території Сирії діють іранські збройні формування, як найманці, так і офіцери Корпусу вартових ісламської революції. Ізраїль називає іранську військову присутність в Сирії загрозою своїй безпеці.