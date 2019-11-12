Ізраїль видав США російського хакера Олексія Буркова

Влада Ізраїлю екстрадувала до США російського хакера Олексія Буркова, повідомили ввечері понеділка російські державні ЗМІ з посиланням на адвоката. У США Буркова підозрюють в причетності до злочинів у сфері банківської безпеки, зокрема, крадіжках із банківських карт.

10 листопада Верховний суд Ізраїлю відхилив апеляцію Буркова на рішення міністра юстиції Аміра Охани про його видачу Сполученим Штатам. Це рішення було ухвалене, попри протести Росії.

Москва раніше просила повернути Буркова на батьківщину і обміняти його на громадянку Ізраїлю і Сполучених Штатів Нааму Іссахар. Проте ізраїльська влада відмовилися від цієї пропозиції, пославшись на ордер США. 30 жовтня Міністерство юстиції Ізраїлю затвердило екстрадицію Буркова до США.

Програміста з Санкт-Петербурга Олексія Буркова затримали в грудні 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом США, громадянина Росії підозрюють у кіберзлочинах.

У квітні 25-річна Наама Іссахар летіла до Тель-Авіва транзитом через Москву. При огляді в московському аеропорту у неї в багажі виявили близько 10 грамів гашишу. Іссахар визнала факт зберігання наркотику, але категорично заперечувала звинувачення в контрабанді. У жовтні російський суд засудив її до семи з половиною років колонії.

Ізраїльська влада зверталася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування Іссахар.