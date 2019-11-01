Ізраїль призупинив екстрадицію росіянина до США

Верховний суд Ізраїлю призупинив екстрадицію до США російського хакера Олексія Буркова, повідомляє газета The Jerusalem Post.

Це рішення суд ухвалив після звернення родини ізраїльтянки Наами Іссахар, засудженої в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Рідні Іссахар вважають, що дівчина виступає як «дипломатичний заручник» для можливого обміну на Буркова.

Москва пропонувала обміняти Буркова на громадянку Ізраїлю і Сполучених Штатів Нааму Іссахар, проте ізраїльська влада відмовилися від цієї пропозиції, пославшись на ордер США. 30 жовтня міністерство юстиції Ізраїлю затвердило екстрадицію Буркова до США.

Програміста з Санкт-Петербурга Олексія Буркова затримали в грудні 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом США, громадянина Росії підозрюють у кіберзлочинах.

У квітні 25-річна Наама Іссахар летіла до Тель-Авіва транзитом через Москву. При огляді в московському аеропорту у неї в багажі виявили близько 10 грамів гашишу. Іссахар визнала факт зберігання наркотику, але категорично заперечувала звинувачення в контрабанді. У жовтні російський суд засудив її до семи з половиною років колонії.

Ізраїльська влада зверталася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування Іссахар.