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01 листопада 2019, Київ 12:13
Новини | Міжнародні

Ізраїль призупинив екстрадицію росіянина до США

Наама Іссахар

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Верховний суд Ізраїлю призупинив екстрадицію до США російського хакера Олексія Буркова, повідомляє газета The Jerusalem Post.

Це рішення суд ухвалив після звернення родини ізраїльтянки Наами Іссахар, засудженої в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Рідні Іссахар вважають, що дівчина виступає як «дипломатичний заручник» для можливого обміну на Буркова.

/**/ /**/ Буркова затримали в грудні 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом США, які підозрюють громадянина Росії в кіберзлочинах
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Москва пропонувала обміняти Буркова на громадянку Ізраїлю і Сполучених Штатів Нааму Іссахар, проте ізраїльська влада відмовилися від цієї пропозиції, пославшись на ордер США. 30 жовтня міністерство юстиції Ізраїлю затвердило екстрадицію Буркова до США.

Програміста з Санкт-Петербурга Олексія Буркова затримали в грудні 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом США, громадянина Росії підозрюють у кіберзлочинах.

У квітні 25-річна Наама Іссахар летіла до Тель-Авіва транзитом через Москву. При огляді в московському аеропорту у неї в багажі виявили близько 10 грамів гашишу. Іссахар визнала факт зберігання наркотику, але категорично заперечувала звинувачення в контрабанді. У жовтні російський суд засудив її до семи з половиною років колонії.

Ізраїльська влада зверталася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування Іссахар.

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