Ізраїль затвердив видачу російського хакера Буркова до США

Ізраїль затвердив екстрадицію до США російського хакера Олексія Буркова. Відповідний документ підписав міністр юстиції Амір Охана, повідомила ізраїльська газета Haaretz. Адвокат росіянина заявив агентству ТАСС, що оскаржуватиме це рішення, але відмовився оцінювати шанси на скасування рішення.

Буркова затримали в грудні 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом США, які підозрюють громадянина Росії в кіберзлочинах. Москва пропонувала обміняти Буркова на громадянку Ізраїлю і Сполучених Штатів Нааму Іссахар, яку на початку жовтня засудили до семи з половиною років колонії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Проте влада Ізраїлю відмовилися від цієї пропозиції, пославшись на ордер США.

25-річна Наама Іссахар летіла в Тель-Авів транзитом через Москву. При огляді в московському аеропорту у неї в багажі виявили близько 10 грамів гашишу. Іссахар визнала факт зберігання наркотику, але категорично заперечувала звинувачення в контрабанді.