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12 листопада 2019, Київ 11:23
Новини | Міжнародні

Ізраїль заявляє, що ліквідував ватажка «Ісламського джихаду» у Смузі Гази

Місце загабелі бойовика Бахи Абу Аль-Атти в Газі, 12 листопада 2019 року

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Ізраїль заявляє, що ліквідував ватажка «Ісламського джихаду» в Смузі Гази у відповідь на обстріл ізраїльських міст, включно з Тель-Авів.

За даними ізраїльської влади, Баха Абу Аль-Атта здійснив низку ракетних обстрілів і планував інші. Дружина Аль-Атти також загинула унаслідок вибуху біля їхнього будинку в місті Газа. Ще двоє людей поранені.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що Ізраїль здійснив ракетний удар по будинку ісламістського джихадистського ватажка в Дамаску. Загинули дві людини, включно із сином бойовика.

«Ісламський джихад» заявляє, що ціллю був будинок Акрама Аль-Аджурі.

Незабаром палестинські бойовики запустили низку ракет в напрямку Ізраїлю. За словами свідків, сирени, які попереджають про ракетний обстріл, були увімкнені в портовому місті Ашдод у 20 кілометрах від Смуги Гази.

Наразі немає повідомлень про постраждалих унаслідок ракетних обстрілів Ізраїлю.

Ізраїль відповів на обстріл. Частину із 400 ракет зі Смуги Гази було перехоплено – відео
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Ізраїль відповів на обстріл. Частину із 400 ракет зі Смуги Гази було перехоплено – відео

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