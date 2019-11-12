Ізраїль заявляє, що ліквідував ватажка «Ісламського джихаду» у Смузі Гази

Ізраїль заявляє, що ліквідував ватажка «Ісламського джихаду» в Смузі Гази у відповідь на обстріл ізраїльських міст, включно з Тель-Авів.

За даними ізраїльської влади, Баха Абу Аль-Атта здійснив низку ракетних обстрілів і планував інші. Дружина Аль-Атти також загинула унаслідок вибуху біля їхнього будинку в місті Газа. Ще двоє людей поранені.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що Ізраїль здійснив ракетний удар по будинку ісламістського джихадистського ватажка в Дамаску. Загинули дві людини, включно із сином бойовика.

«Ісламський джихад» заявляє, що ціллю був будинок Акрама Аль-Аджурі.

Незабаром палестинські бойовики запустили низку ракет в напрямку Ізраїлю. За словами свідків, сирени, які попереджають про ракетний обстріл, були увімкнені в портовому місті Ашдод у 20 кілометрах від Смуги Гази.

Наразі немає повідомлень про постраждалих унаслідок ракетних обстрілів Ізраїлю.

Відео 5 травня 2019 року