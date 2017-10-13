Дві провідні сили палестинців домовилися про примирення

Дві провідні сили серед палестинців підписали угоду про примирення через десятиліття протистояння.

Обидва рухи, «Фатх» і «Хамас», назвали підписану у столиці Єгипту угоду великим проривом.

За цією домовленістю, екстремістський радикальний рух «Хамас», який іще 2007 року збройною силою захопив владу на одній із частин палестинських територій, у Смузі Гази, погодився передати адміністративну відповідальність на цій території міжнародно визнаному палестинському рухові «Фатх», який наразі фактично працює тільки на іншій частині палестинських територій, на Західному березі Йордану.

Як заявив президент Палестинської національної адміністрації, в якій фактично керує «Фатх», Махмуд Аббас, ці переговори в Каїрі призвели до «остаточної домовленості» про подолання розколу між двома головними палестинськими силами.

Фактично Західний берег Йордану і Смуга Гази, дві частини палестинських територій, розділені територією Ізраїлю, з 2007 року існують незалежно одна від одної.

Після перемоги на виборах до Палестинської законодавчої ради 2006 року екстремістського руху «Хамас», який офіційно не визнає існування держави Ізраїль, через напруженість у відносинах між «Хамасом» і провідною поміркованішою палестинською силою «Фатх» у Смузі Гази спалахнули сутички, що призвели до загибелі багатьох людей.

2007 року «Фатх» і «Хамас» домовилися було створити коаліцію, щоб покласти край насильству. Але невдовзі по тому «Хамас» збройною силою захопив повну владу у Смузі Гази. Палестинська національна адміністрація, міжнародно визнаний орган самоврядування палестинців, що перебуває під контролем «Фатху», лишилася керувати тільки Західним берегом Йордану.

2014 року «Хамас» і «Фатх» уже укладали угоду про створення уряду національної єдності у структурі Палестинської адміністрації, але ту угоду так і не вдалося повністю втілити на практиці.