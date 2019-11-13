Новий ізраїльський авіаудар у Смузі Гази, кількість загиблих зросла до 12

З урахуванням учорашніх і в результаті нового ізраїльського повітряного і ракетного удару по Смузі Гази на початку доби 13 листопада кількість загиблих сягнула загалом 12 людей. Двоє палестинців, зокрема, загинули сьогодні вранці.

У відповідь на це палестинські бійці випустили кілька ракет по Ізраїлю 13 листопада, повідомлень про жертви з боку ізраїльтян немає.

Найбільше за останні місяці загострення почалася після того, як Ізраїль убив в Смузі Гази напередодні Баха Абу Аль-Атта, головнокомандувача «Ісламського джихаду», підтримуваного Іраном палестинського угруповання. Ізраїль заявив, що Баха Абу аль-Атта здійснив низку атак і планував більше.

За даними сирійських державних ЗМІ, ракетний обстріл Ізраїлю також був спрямований на будинок посадової особи «Ісламського джихаду» в Дамаску, в результаті чого загинули дві людини. Повідомляється, що мова йде про будинок Акрама Аль-Аджурі.

У відповідь бойовики «Ісламського джихаду» упродовж дня випустили близько 200 ракет по Ізраїлю. Подальші авіаудари Ізраїлю по цілях бойовиків в Смузі Гази призвели до загибелі ще восьми палестинців.

«Хамас», основне воєнізоване угрупування в Смузі Гази, не було помічене в участі у бойових діях.

Дипломатичне джерело агенції Reuters повідомило, посол ООН по Близькому Сходу вирушив до Каїра для посередництва у врегулюванні ситуації.