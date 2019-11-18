Суд визнав загиблим зниклого в Сирії російського найманця

Суд у Московській області визнав загиблим учасника «приватної військової компанії Вагнера» Григорія Цуркану, який у вересні 2017 року потрапив у полон до угруповання «Ісламська держава», повідомило видання «Коммерсант».

До цього він вважався зниклим безвісти. Через це у родині Цуркану виникли «фінансові та побутові труднощі», пише газета. Зокрема, одна з дочок Цуркану довгий час не могла отримати належну їй частину пенсії батька, оскільки юридично він вважався живим. У травні 2019 року родичі отримали свідоцтво про смерть Цуркану, в якому було сказано, що він загинув 12 жовтня 2017 року в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Один із друзів Цуркану розповів, що отримання документа затяглося, оскільки родина намагалася знайти родича. Однак виявити Цуркану або його останки не вдалося.

На початку жовтня 2017 року підконтрольне угрупованню «Ісламська держава» агентство «Амак» оприлюднило відео, на якому зняті нібито захоплені «російські громадяни». Один із них представився Романом Заболотним. Він називав ім'я другого полоненого - Григорій Цуркану. На початку грудня батьки Цуркану розповіли про візит представника компанії «Вагнера». За словами матері, невідомий чоловік сказав, що їх син загинув від поранень, а другий полонений, Роман Заболотний, був убитий джигадистами. Батькам нібито була запропонована компенсація, але вони від неї відмовилися. У Міноборони тоді спростували інформацію про полонених російських військовослужбовців в Сирії.

За офіційними даними, під час військової операції в Сирії в результаті бойових дій загинули понад 40 російських військовослужбовців. Ще 50 осіб зараховують до небойових втрат. До цього числа не входять втрати серед російських найманців, про які неодноразово повідомляли незалежні засоби інформації.