США і союзники були присутні в Чорному морі, щоб підтримати Україну і партнерів у регіоні, 240 днів у 2019 році

Протягом останніх років ВМС США не зменшили патрулювання Чорного моря, пише американське військове видання Military Times із посиланням на інформацію від американських військових.

Кораблі ВМС США входили до Чорного моря сім разів у 2017 фінансовому році, вісім разів у 2018-му і вісім разів станом на середину листопада 2019 року, мовиться в повідомленні.

«Цього року ми були присутні у Чорному морі більше, ніж будь-коли раніше», – заявив адмірал Джеймс Фоґґо, командувач ВМС США в Європі й Африці, підводячи підсумки 2019 року у подкасті.

«У 2019 році в Чорному морі діяли вісім бойових кораблів. Якщо поєднати це з військово-морськими силами наших союзників, – загалом дружні сили ВМС були присутніми в морі дві третини року. Це 240 днів присутності», – наголосив Фоґґо.

«Метою нашої присутності там є стримувати будь-яких агресорів і підтримувати наших союзників і партнерів», – додав адмірал.

Він окремо відзначив успішне проведення навчань «Сі Бриз», у яких узяли участь більш ніж 3 тисячі військовослужбовців: «Це – чудова демонстрація відданості нашим союзникам і партнерам на Чорному морі».

«ВМС США у відповідності до міжнародного права і конвенції Монтре провадять операції в Чорному морі, – заявив речник Шостого флоту США Кайл Рейнс у коментарі The Military Times. – Наша відданість просуванню миру і стабільності в цьому регіоні є непохитною».

Раніше дипломат США Крістофер Андерсен у своїх свідченнях у Конгресі в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа заявляв про те, що Трамп вказував радникові з національної безпеки США Джонові Болтону скасувати патрулювання після того, як він побачив репортаж телемережі CNN, у якому операції свободи мореплавства в Чорному морі висвітлювались як спрямовані проти Росії. ВМС США заперечили скасування патрулювання.

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