Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 грудня 2019, Київ 16:19
Новини | Події

До Одеського порту зайшов американський ракетний есмінець USS Ross

Есмінець USS Ross відвідував Одесу у 2016 році

Дивитись коментарі

Сьогодні, 24 грудня, до Одеського порту прибув американський ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США USS Ross. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Корабель прибув до Одеси в рамках розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО.

USS Ross брав участь у навчаннях «Сі Бриз-2016» і тоді відвідував Одесу.

USS Ross названий на честь капітана Дональда Кірбі Роса, героя Другої світової війни, нагородженого Медаллю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG