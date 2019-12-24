До Одеського порту зайшов американський ракетний есмінець USS Ross

Сьогодні, 24 грудня, до Одеського порту прибув американський ракетний есмінець 6-го флоту ВМС США USS Ross. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Корабель прибув до Одеси в рамках розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із державами-членами НАТО.

USS Ross брав участь у навчаннях «Сі Бриз-2016» і тоді відвідував Одесу.

USS Ross названий на честь капітана Дональда Кірбі Роса, героя Другої світової війни, нагородженого Медаллю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.