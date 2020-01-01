У Держдепартаменті США підтвердили, що Помпео не приїде до України

У Держдепартаменті США підтвердили, що держсекретар Майк Помпео не приїде до України, а також до низки інших країн, як очікувалося на початку року.

«Держсекретар Помпео має відкласти свій візит в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр через необхідність перебування держсекретаря у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб продовжити стежити за поточною ситуацією в Іраку і гарантуванням безпеки американців на Близькому Сході», – повідомила пресслужба Держдепартаменту.

Згідно з повідомленням, поїздка перенесена на найближчий час і Помпео «з нетерпінням чекає цього візиту».

Раніше сьогодні повідомлялося, що держсекретар США Майк Помпео може не приїхати до України, оскільки переніс свій візит до Узбекистану 5-6 січня, що планувався в рамках турне, до якого входили і відвідини України, а також ще низки країн.

30 грудня Держдепартамент США повідомив, що Майк Помпео мав 3 січня приїхати з візитом до Києва і зустрітися з керівництвом держави, представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу. Планувалася також його участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі. Після України Помпео планував протягом 3-7 січня відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

Про ймовірність перенесення планованого візиту до низки країн, в тому числі до України, заявляв і сам Майк Помпео після нападу на посольство США в Іраці.