Держсекретар США переніс відвідини Узбекистану в перебігу планованого візиту, зокрема до України

Державний секретар США Майк Помпео переніс офіційний візит до Узбекистану, що планувався на 5–6 січня.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Узбекистану, візит переноситься «на пізніші терміни» «за взаємною домовленістю». Інших подробиць не наведено.

Сам Помпео після нападу на посольство США в Іраці припустив, що може перенести планований візит до низки країн, серед них до України й Узбекистану, через той напад.

«Я сподіваюся, що все-таки зможу виконати ці зобов’язання. Я прямую до України, потім до Центральної Азії, а потім до Кіпру. Але я зроблю все можливе, щоб бути саме там, де треба, щоб забезпечити безпеку наших людей, працівників Державного департаменту, щоб американці були в безпеці на Близькому Сході. І якщо це означатиме, що мені доведеться дещо відкласти мою поїздку, то так я і зроблю», – сказав він 31 грудня в інтерв’ю американському телеканалові «Фокс ньюз».

В інших країнах, які в перебігу поїздки планував відвідати Помпео, і в самих США на цей час іще не робили ніяких нових повідомлень із приводу візиту держсекретаря.

30 грудня Держдепартамент США повідомив, що Майк Помпео мав 3 січня приїхати з візитом до Києва і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком. За повідомленням, Помпео мав намір підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Помпео також планував узяти участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі і зустрітися з представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу, щоб обговорити питання прав людини, інвестиційний клімат і програму реформ уряду.

Після України Помпео планував протягом 3–7 січня відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.