США направляють на Близький Схід додаткові війська через напад на посольство в Іраці

Сполучені Штати Америки направляють на Близький Схід додаткових 750 військовослужбовців негайно, а наступними днями ще збільшать там свій контингент через напад на американське посольство в Іраці.

«Ця передислокація – належний і запобіжний захід, вжитий у відповідь на посилення рівня загрози представникам і об’єктам США, як тому ми стали свідками в Багдаді сьогодні», – заявив 31 грудня міністр оборони США Марк Еспер.

«Сполучені Штати захистять своїх людей та інтереси, де б вони не були у світі», – мовиться в заяві міністра.

Президент США Дональд Трамп склав відповідальність за напад в Іраці, який здійснили бойовики підтримуваного Іраном іракського угруповання, на Тегеран.

Як написав він у твітері, «Іран понесе повну відповідальність за загибель людей чи завдані шкоди на будь-якому з наших об’єктів».

Він також заявив, що Іран «заплатить дуже високу ціну». «Це не попередження, це погроза», – додав президент США.

Але після цих заяв Трамп, виступаючи перед журналістами, наголосив, що не хоче війни з Іраном і не прогнозує її.

Раніше 31 грудня тисячі людей із прапорами підтримуваного Іраном іракського екстремістського угруповання «Катаїб Хезболла», які зібралися біля посольства США в Іраці, штурмували комплекс посольських будівель; охорона й іракські силовики відповіли подразливим газом і шумовими гранатами, щоб розігнати юрбу. За повідомленнями, потерпіли 12 бойовиків. Офіційний Іран заперечив свою причетність до нападу.

Екстремісти й їхні прихильники протестували біля посольства США в Багдаді проти повітряних ударів США в Іраці й Сирії 29 грудня, що були спрямовані проти баз угруповання «Катаїб Хезболла» в цих країнах і призвели до ліквідації принаймні 25 бойовиків.