Трамп закликав іракців, які «хочуть свободи», відповісти на напад на посольство США в Багдаді

Президент США Дональд Трамп 31 грудня звинуватив Іран в організації нападу на американське посольство в Багдаді та звернувся до громадян Іраку.

«Ті мільйони людей в Іраку, які хочуть свободи і не хочуть панування та контролю Ірану, це ваш час!» – написав президент США у твітері.

Як повідомляє Reuters, Держдепартамент і Білий дім поки не відповідають на питання, чи були евакуйовані посол і співробітники дипломатичної місії.

Представники іракської влади заявили, що співробітники посольства були евакуйовані з міркувань безпеки, коли біля будівлі посольства зібралися тисячі городян, обурених авіарейдами США в Іраку.

30 грудня співробітники Держдепартаменту заявили, що у Вашингтоні виявляли стриманість і терпіння з приводу провокацій з боку Ірану і проіранських угруповань. Однак настав час вжити заходів для стримування іранської агресії, заявив представник Держдепартаменту.

Сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

Агентство Reuters повідомляє про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях.

29 грудня Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по базах шиїтського угруповання «Катаїб Хезболла» в Іраку і Сирії. Загинули щонайменше 25 людей.

Представники Держдепартаменту назвали це «оборонними ударами» у відповідь на ракетну атаку по військовій базі поблизу Кіркука. Тоді загинув американський контрактник. Ракету випустили шиїтські бойовики, імовірно, члени «Катаїб Хезболла», підтримуваного Іраном.

Прем’єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що своїми діями США порушили суверенітет країни. Керівництво угруповання «Катаїб Хезболла» пообіцяло дати Вашингтону жорстку відповідь.