Посольство США в Іраку перебуває в безпеці – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що посольство Сполучених Штатів в Іраку перебуває поза небезпекою – попри ранкові події поблизу дипломатичної місії.

«Посольство США в Іраку є і було впродовж годин у безпеці! Багато наших видатних воїнів разом із найлетальнішою військовою технікою у світі негайно помчали на місце. Дякую президентові та прем'єр-міністру Іраку за швидку реакцію на запит», – написав Трамп 31 грудня в твітері.

Президент США також додав, що Іран «нестиме повну відповідальність за втрачені життя або пошкодження на будь-якому з наших об'єктів». Раніше Трамп звинуватив саме Тегеран у нападі на посольство в Багдаді.

Сили безпеки Іраку 31 грудня застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

Агентство Reuters повідомляє про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях.

29 грудня Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по базах шиїтського угруповання «Катаїб Хезболла» в Іраку і Сирії. Загинули щонайменше 25 людей.

Представники Держдепартаменту назвали це «оборонними ударами» у відповідь на ракетну атаку по військовій базі поблизу Кіркука. Тоді загинув американський контрактник. Ракету випустили шиїтські бойовики, імовірно, члени «Катаїб Хезболла», підтримуваного Іраном.

Прем’єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді заявив, що своїми діями США порушили суверенітет країни. Керівництво угруповання «Катаїб Хезболла» пообіцяло дати Вашингтону жорстку відповідь.