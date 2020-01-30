Помпео прямує до України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану. Що його цікавить?

США прагнуть більш глибоких зв’язків з Узбекистаном та Казахстаном, не кажучи вже про інші країни на маршруті держсекретаря США Майка Помпео: Україну та Білорусь. Але він везе із собою чималий «багаж», образно кажучи, який включає процес імпічменту в США та нещодавній інцидент під час спірного радіоінтерв’ю.

У Білорусі виникає все більше запитань щодо того, наскільки різко президент Олександр Лукашенко відводить свою державу від Росії у бік Заходу.

В Узбекистані глава держави Шавкат Мірзійоєв намагається переконати зовнішній світ у тому, що його реформи – це справжній відворот від корумпованої авторитарної системи, яка довго охоплювала його країну.

В Україні президент Володимир Зеленський намагається «відмити» репутацію своєї країни від корупції та поганого управління, водночас борючись з підтримуваними Росією бойовиками на сході держави.

30 січня державний секретар США Майк Помпео відвідує Україну, потім поїде в Білорусь, Казахстан та Узбекистан. Його поїздка спрямована на розвиток політичних та економічних зв’язків з колишніми радянськими республіками.

Багато з них хочуть заручитися підтримкою США: фінансовою, моральною, військовою.

Але США й самі охоплені політичними потрясіннями навколо імпічменту щодо президента Дональда Трампа, що викликає питання про те, наскільки непохитною є підтримка США для цих країн. Для самого Помпео також все не безхмарно через його нещодавнє гнівне інтерв’ю з американською журналісткою, що розглядають як помсту її роботодавцю.

Ось порядок денний Помпео:

Україна

Київ – це друга запланована зупинка Помпео. Перша – Лондон, куди він приїхав 29 січня для зустрічі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном та іншими чиновниками напередодні «Брекзиту».

Україна перебуває у центрі слухань щодо імпічменту у Вашингтоні, що збентежило багатьох українців і змусило адміністрацію президента Зеленського шукати, як з цим впоратися.

Зеленський продовжує мати високі рейтинги у соціологічних опитуваннях, але всередині України зростає нетерплячість щодо того, чи зможе він подолати всюдисущу корупцію та олігархію.

Зеленський вже зробив помітні кроки на шляху вирішення конфлікту на сході України, в результаті якого загинуло понад 13 тисяч людей. Відбулися два великі обміни утримуваними. Але велика зустріч у грудні, яка включала його першу особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, не принесла жодних «проривів».

Хоча європейські країни надавали суттєву фінансову допомогу, саме Вашингтон був найбільшим постачальником військової допомоги. Він надав Україні, серед іншого, прилади нічного бачення, бронежилети, а також витончені протитанкові ракети, відомі як «Джавеліни».

Минулого року Білий дім Трампа затримав узгоджений Конгресом пакет військової допомоги Україні. Зрештою, її віддали лише після того, як почали скаржитися законодавці. У грудні Трампу оголосили імпічмент, звинувативши його у тому, що він намагався змусити Зеленського розслідувати справи щодо одного зі своїх конкурентів на виборах президента у 2020 році. Сенат наразі приймає рішення щодо відсторонення Трампа з посади.

Трамп також витіснив американського посла в Україні Марі Йованович. Демократи та багато американських дипломатів критикували Помпео за те, що він не зробив більшого для її захисту.

Це питання порушили під час інтерв’ю з журналісткою американського Національного громадського радіо (NPR) Мері Луїз Келлі минулого тижня, що призвело до того, що Помпео різко закінчив інтерв’ю, а потім приватно висварив її, повідомляє телерадіомовник. Пізніше Державний департамент заборонив іншому журналісту NPR подорожувати з Помпео під час поїздки.

Візит Помпео «наголосить на підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України», – заявили у Державному департаменті.

Він є найвищим американським чиновником, який відвідував Україну після його попередника Рекса Тіллерсона у липні 2017 року.

Білорусь

Слідом за Києвом Помпео вирушить до Мінська 1 лютого, щоб зустрітися там з президентом Лукашенком, хитрим політичним діячем, який протягом 25 років намагається балансувати між вимогами свого великого сусіда на сході та вимогами ЄС, НАТО та Вашингтона.

Анексія Росією Криму у 2014 році злякала Лукашенка та інших регіональних лідерів. Він зробив кілька жестів, які розглядали як заспокійливі для Заходу, де його вважали головою боротьби з білоруським громадянським суспільством та опозиційними групами.

Результат? Минулого року Вашингтон та Мінськ оголосили про відновлення повноцінних дипломатичних зв’язків. Сталося це через 11 років після того, як Мінськ попросив американського посла і більшу частину місії залишити країну. У вересні Джон Болтон, тодішній радник з питань національної безпеки Білого дому, відвідав Мінськ. Це був візит американського чиновника найвищого рівня за більш ніж десятиліття.

Кремль останнім часом посилив тиск на Білорусь. У грудні очікувалось, що Лукашенко та Путін підпишуть угоду, що може бути великим кроком для формування союзної держави, яка роками існувала переважно на папері.

Зрештою, Лукашенка відступив.

Москва відповіла тим, що призупинила експорт нафти у Білорусь – те, що довгі роки утримувало білоруську економіку на плаву. Це зробило Лукашенка ще більш зухвалим.

«У нас є своя країна, ми суверенні і незалежні», – заявив він 24 січня.

Візит Помпео широко розглядають як подальші зусилля адміністрації президента США для заохочення Лукашенка та витіснення Білорусі далі з орбіти Росії.

Однак за кілька днів до від’їзду Помпео до журналістів потрапив список нових країн, які додадуть до списку держав, яким заборонено в’їзд в США. Білорусь входила до цього списку.

Білий дім не підтвердив і не спростував новий список, але очікується, що Вашингтон прагне оштрафувати Мінськ, навіть якщо й намагається заохотити Лукашенка цим візитом.

Казахстан

Після Мінська Помпео відправиться до Казахстану, де зустрінеться з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим.

Він також зустрінеться з Нурсултаном Назарбаєвим, який пішов з посади у березні 2019 року після більш ніж 27 років президентства, але він все ще має декілька потужних титулів і посад, в тому числі керівника Ради безпеки. Він все ще володіє широкими урядовими повноваженнями.

У минулому Вашингтон розглядав Казахстан як природну противагу Росії у Центральній Азії. Великі американські нафтові компанії інвестували мільйони у спільні підприємства для розробки родовищ Каспійського моря, і країна має найбільші зареєстровані запаси нафти та газу в регіоні.

Як і Лукашенко, Назарбаєв був стурбований російською анексією Криму. Значна частина населення Північного Казахстану вздовж кордону з Росією є етнічними росіянами, і були побоювання, що Москва може висловити претензії на деякі прикордонні території. Поки цього не сталося.

Узбекистан

Помпео має приземлитися у Ташкенті 2 лютого і зустрітися з президентом Шавкатом Мірзійоєвим, міністром закордонних справ Абдулазізом Каміловим та іншими посадовими особами.

Узбекистан є найбільш населеною країною Центральної Азії і має значні запаси нафти і газу. У минулому це сприймалося як часткова противага російському впливу у регіоні. Він також поєднався з Вашингтоном у війні в Афганістані та боротьбі з радикальними ісламськими бойовиками.

Під час авторитарного правління попередника Мірзійоєва Іслама Карімова Узбекистан був ізольованим від Заходу, особливо після розправи в 2005 році над цивільним населенням в місті Андіжан.

Після вступу на посаду після смерті Карімова в 2016 році Мірзійоєв прагнув розвивати нові економічні та політичні відносини, при чому не лише з Вашингтоном, а з європейськими націями.

Візит Помпео до Ташкенту включатиме зустрічі з міністрами закордонних справ усіх п’яти країн Центральної Азії – Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану – з метою «наголосити на підтримці США краще з'єднаної, процвітаючої та безпечнішої Центральної Азії, послідовній, з новою стратегією США щодо Центральної Азії», – йдеться в повідомленні Держдепартаменту.