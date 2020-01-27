Помпео нервується, коли його питають про Україну (світова преса)

· Бразильський часопис Folha de S.Paulo розглядає книгу Енн Аппельбаум про Голодомор у зв’язку з виходом цієї роботи у Бразилії.

· Французька газета Le Figaro повідомляє про те, як запитання про Україну вивело з себе голову американської дипломатії Майка Помпео.

· Аргентинське видання Infobae пише про «таємничу» українку, яка загинула у катастрофі українського літака над Іраном.

Найбільше періодичне видання Бразилії Folha de S.Paulo містить матеріал, який стосується виходу книги Енн Аппельбаум «Червоний голод – війна Сталіна проти України» у Бразилії.

Автор статті Ігор Ґієлов пише, що Аппельбаум переповідає історію Голодомору, який спричинився до смерті майже 4 мільйонів українців у 1932-33 роках. У цій роботі зібрано цілу колекцію документів та свідчень тих, хто пережив цю трагедію. Ґієлов зазначає, що хоча не існує тих, хто повністю відкидає факт того, що Голодомор мав місце в Україні, деякі історики і політики не можуть погодитись з певними деталями того, що стало його причиною. Автор статті додає, що Енн Аппельбаум одружена з провідним польським політиком і інтелектуалом, який виступає як критик уряду Путіна у Росії.

Лейтмотивом роботи Аппельбаум постає подання жахіть того, як політичний крок диктаторського режиму Йосипа Сталіна намагався завдати смертельного удару цілому народові. Все це, на думку Енн Аппельбаум, було частиною ширшого плану Росії, який мав на меті винищити не лише національний дух українців, а й самий український народ. Цей план, як пише автор статті, простягається у часі ще з доби російського царя Олександра ІІ у ХІХ-му сторіччі, і аж до останнього протистояння Києва та Москви у сторіччі ХХІ-му.

Folha de S.Paulo далі порівнює український Голодомор з Голокостом євреїв. Ігор Ґієлов пише, що Голодомор, так само як і Голокост відіграв свою важливу роль у викарбуваннi державності відповідно України та Ізраїлю. Зі свого боку, нинішнє путінське керівництво Росії всіляко намагається заперечити думку про те, що Кремль навмисно спланував людську і економічну трагедію для українців.

Бразильське видання завершує, вказуючи, що питання України постає каменем спотикання у стосунках Росії та Заходу, і так було ще з часів російської царської династії Романових. На додаток до того, що Україна має надзвичайно родючі землі, як наголошує Ігор Ґієлов, це ще й геополітичне перехрестя між європейськими силами і російською територією. Як на загал, підсумовує газета з Сан-Паулу, книга Енн Аппельбаум висвітлює доволі темні моменти, пов’язані з однією найжахливіших трагедій людства.

«Антиросійський кут зору справді титанічної праці щодо голоду в Україні»

Про те, чому Україна і зараз є ключовою країною для розуміння світових процесів та імпічменту президента Дональда Трампа Енн Аппельбаум говорить у своєму твіті, цитуючи відомого американського історика Тімоті Снайдера.

1/10. Україна має значення сьогодні, як це було важливо протягом століття: як сигнал політичних тенденцій, що надходять. Століття тому вона стала центром воєн після Першої світової війни, які закінчилися створенням Радянського Союзу. #SerhiiPlokhii #GatesofEurope

Французька газета Le Figaro публікує статтю «Помпео стає нервовим, коли його запитують про Україну». Йдеться про те, як голова американської дипломатії Майку Помпео увірвався терпець і він перейшов на крик, роблячи загрозливі погляди і використовуючи ненормативну лексику, коли йому поставили запитання, пов’язані з Україною, у зв’язку зі слуханнями з імпічменту президента США Дональда Трампа.

Паризьке видання пише, що все розпочалося з інтерв’ю для американського громадського радіо NPR. Більшість того інтерв'ю торкалась ситуації, пов'язаної з Іраном, але журналістка Мері Луїз Келлі насамкінець запитала Майка Помпео щодо України, саме у світлі того, що президента США Трампа нині звинувачують у зловживанні владою за те, що він здійснив тиск на Київ з тим, аби українська влада провела розслідування щодо його суперника з лав Демократичної партії.

На додаток, Майка Помпео, як його визначає французький часопис – «стовпа трампізму», особисто звинувачують у неспроможності захистити колишнього посла США в Україні Марі Йовановіч, яку було знято з посади внаслідок цілеспрямованої кампанії правника президента Трампа Руді Джуліані.

Le Figaro пише, що коли журналістка американського громадського радіо NPR запитала чи він збирається вибачитись перед послом Йовановіч, це вибило Майка Помпео з колії і він різко перервав інтерв’ю, змірявши Мері Луїз Келлі погрозливим поглядом. Після цього помічник американського урядовця попросив журналістку вийти до окремої кімнати без мікрофону, де на неї чекав Помпео, який почав горлати на Келлі десь упродовж 10 хвилин, вигукуючи образи на її адресу.

Майк Помпео, згідно зі словами журналістки, навіть голосно запитав її чи вона думає, що американцям справді цікава Україна. На додаток Помпео почав звинувачувати Келлі, що вона буцімто навіть не знає де, власне, розташована Україна. Він навіть хотів аби журналістка показала у його присутності пальцем на карті світу де, на її думку, знаходиться Україна.

«Помпео стає нервовим, коли його запитують про Україну»

Аргентинське видання Infobae друкує статтю «Таємнича жінка, яка загинула на українському літаку, збитому Іраном, перебувала під слідством за перемитництво зброї до Лівії». У підзаголовку додається, що у доповіді ООН зазначається, що Олена Малахова подала документацію з неправдивою інформацією для того, аби виправдати польоти до Лівії.

Буенос-айреське видання пише, що важлива українська бізесменка була поміж 176 жертв пасажирського літака української авіакомпанії «МАУ», який було збито ракетою іранського режиму над передмістям Тегерана. Ім’я Олени Малахової фігурує у спеціальній доповіді Об’єднаних Націй у справі перемитництва зброї до Лівії. 38-річна Малахова, яка одружена і мала двох дітей, була громадянкою України, яка загинула у тій катастрофі. Малахова сиділа у другому ряді збитого літака. Далі повідомляється, що загибла українка працювала на компанію Volaris, штаб-квартира якої знаходиться у Шотландії. Малахова також керувала компанією SkyAviaTrans, яка базується в Україні. Ці компанії надають послуги у царині вантажних авіаперевезень. Згідно з реєстром компаній Сполученого Королівства, Олена Малахова була одним з власників Volaris.

Infobae нагадує, що у серпні 2019 року єдиний літак, який перебував у власності компанії Volaris, знищили внаслідок нападу з використанням дрона у Лівії. Напад здійснили сили маршала Гафтара, який контролює схід цієї північноафриканської країни. Представники компанії тоді повідомили, що їхній літак нібито перевозив гуманітарну допомогу з Анкари. Цю версію підтримали представники українського уряду.

Однак військо маршала Гафтара заявило, що літак було знищено, тому що він перевозив військовий вантаж ворогам Гафтара. При цьому аргентинське видання нагадує, що ООН забороняє постачання зброї до Лівії. Втім, Об’єднані Нації тоді не висунули офіційних звинувачень проти двох українських компаній, на які працювала Малахова.

Однак видання додає, що у документації, поданій компаніями SkyAviaTrans та Volaris специфічно зазначалося, що літак, який тоді прибув до Лівії не перевозив жодних озброєнь або небезпечних предметів. Це і викликало тоді підозри представників ООН, які звернули увагу, що у документах наголос саме робився на повній відсутності озброєнь у вантажі.

Буенос-айреське видання насамкінець вказує, що і надалі залишається таємницею, що саме робила Олена Малахова в Ірані. Українська компанія SkyAviaTrans заявила, що не вела жодного бізнесу з Іраном і не знає, чому директор компанії перебувала у тій країні.

Згідно з інформацією CNN, літак, який належав Малаховій, у період між травнем та серпнем 2019 року здійснив більш ніж 30 полетів між Україною, Туреччиною та Лівією. Перед тим цей літак також здійснював полети до Об’єднаних Арабських Еміратів, Ємену та Афганістану.

«Таємнича жінка, яка загинула на українському літаку, збитому Іраном, перебувала під слідством за перемитництво зброї до Лівії»:



