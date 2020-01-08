Ким були загиблі в авіакатастрофі в Ірані українці?

8 січня о 4:10 ранку за київським часом з аеропорту Тегерану вилетів літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», через декілька хвилин після зльоту рейс PS752 зник з радарів. Лайнер розбився в районі міста Фердоусіє центрального округу Шахріяр провінції Тегеран. На борту було 176 людей, всі загинули. Серед них – 11 громадян України (9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Радіо Свобода публікує інформацію про загиблих і їхні фото:

1. Володимир Гапоненко – командир екіпажу. Мав 11600 годин нальоту на літаках Boeing 737, в тому числі 5500 годин як командир повітряного судна (КПС).

Закінчив Кіровоградське вище льотне училище Національного авіаційного університету ще наприкінці восьмидесятих. У нього залишилися дружина і двоє дочок.

2. Сергій Хоменко – другий пілот. Як повідомили в МАУ, мав 7600 годин нальоту на Boeing-737. Як розповідають його колеги, раніше був командиром «Блакитної вежі» – підрозділу Військово-транспортної авіації України.

«Більше чотирнадцяти років він літав у складі екіпажів літаків Ту-134, Ан-26, Ан-30. Пройшов шлях від командира авіаційного загону літаків Ту-134 до командира ескадрильї "Блакитна стежа". Багато років очолював екіпажі, що виконували спостережні польоти в рамках Договору про відкрите небо в різних країнах світу. Виховав не одного льотчика І класу», - повідомили в 15-й бригаді транспортної авіації ВПС України.

3. Олексій Наумкін – інструктор, який за розповідями колег став вчителем для десятків командирів та других пілотів МАУ. Мав 12000 годин нальоту на літаках Boeing 737, в тому числі 6600 годин як КПС.

«Леша Наумкін мій одногрупник. Один з кращих пілотів на курсі. Дуже порядна була людина. З династії пілотів», – пише про загиблого Сергій Чорний, який навчався з ним.

4. Бортпровідниця Марія Микитюк. 24 роки. Випускниця Національного авіаційного університету. Родом з Івано-Франківська.

«Маша була дуже яскрава, красива, весела і душевна дівчина родом з Івано-Франківська. Справжній приклад для студентів. Вміла добре веселитися та закривати сесії на 5.0. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей ще треба пошукати», – написали в телеграм-каналі новин НАУ про Микитюк.

5. Бортпровідниця Катерина Статнік. 27 років.

На її сторінці в інстаграмі друзі залишають співчуття, колеги – хвалять за професійність.

6. Старший бортпровідник Ігор Матьков, 34 роки. Мав понад десять років стажу роботи в МАУ. Навчався в Кіровоградському льотному училищі за спеціальністю «Авіаційний транспорт», закінчив відділення східних мов Київського національного лінгвістичного університету. Родом з Чернігівської області.

«Подзвонила донька зі Штатів о 6:15. Сказала, що в Америці повідомили – розбився літак МАУ. Вона питає: куди полетів Ігор? Ми сказали – в Тегеран, ранковим рейсом мав прилетіти. І потім на відео знайшли падіння літака», – розповів каналу «Настоящее время» батько загиблого Валерій Матьков.

7. Бортпровідник Денис Лихно. Закінчив Національний авіаційний університет в 2018 році.

«Денис відмінний хлопець і хороший друг... Працював в МАУ всього пів року, але вже запам'ятався багатьом колегам. Завжди здавалося, що на нього чекає довге та успішне життя», – пише телеграм-канал новин НАУ про загиблого.

8. Бортпровідниця Валерія Овчарук, 28 років. Родом із Луганська. На своїй сторінці в інстаграм вона писала, що любить свою роботу і що вірить в те, що літаки ніколи не стануть для неї просто транспортом. Встигла відвідати США, Індію, Китай, Таїланд, Канаду та інші країни.

«Це відчувається, коли у людини є стержень. Вона спокійно робила те, що вважала за потрібне і не мучила себе сумнівами. Вона була дуже прив'язана до сім'ї і допомагала батькам, але вирішила переїхати до Києва», – розповіла виданню «Свои.City» колега загиблої Тетяна Дмитрук.

9. Бортпровідниця Юлія Сологуб, 25 років. Родом із Нововолинська. Бортпровідником вона працювала близько пів року.

Чоловік Юлії Сологуб чекав на дружину вранці в аеропорту Бориспіль, коли дізнався про авіакатастрофу.

10. Пасажирка Ольга Кобюк, 1958 року народження.

11. Пасажирка Олена Малахова, 1981 року народження. Директор авіакомпанії «Скайавіатранс». Цій компанії належав український транспортний літак, який був обстріляний ракетами в Лівії влітку 2019 року.

Літак МАУ Boeing 737-800NG, що розбився, був вироблений лише три роки тому. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

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Унаслідок катастрофи, що сталася вранці 8 січня, загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.