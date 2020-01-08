Іран та Ірак зазнають економічних збитків: десятки авіакомпаній припиняють польоти над країнами (список)

Міжнародні авіакомпанії припиняють польоти у повітряному просторі Ірану та Іраку. Однією з основних причин для ухвалення такого рішення стала авіакатастрофа українського лайнера Боїнг-737 авіакомпанії МАУ, який зазнав катастрофи вранці 8-го січня, йдеться у заявах авіакомпаній, оприлюднених на офіційних сайтах та в інших медіа.

Через декілька годин після катастрофи представники МАУ заявили, що до припинять всі рейси до Тегерану до остаточного з’ясування всіх обставин події. Дещо пізніше тимчасова заборона на польоти в авіа-просторі Ірану поширилася на інші українські авіаційні компанії. З такою заявою виступив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Ми ухвалили рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в авіаційному просторі Ірану. Як тільки причини [авіакатастрофи] будуть з’ясовані, рішення, звичайно, буде переглянуто», – сказав прем’єр.

Перестають літати в район Іраку та Ірану не лише українці

Першими серед іноземних авіакомпаній про припинення польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку заявили три азіатські авіакомпанії: сінгапурська Singapore Airlines, тайванська EVA air та малазійська Malaysia Airlines. Остання у своїй заяві назвала повітряний простір близькосхідних держав «конфліктним». Жодна з перерахованих компаній не позначила терміни скасування цього рішення. Протягом дня європейські авіакомпанії наслідували приклад своїх азіатських колег. Тимчасова заборона на проліт над Іраном та Іраком була запроваджена для своїх бортів такими «гігантами», як AirFrance, Lufthansa, та дещо меншими компаніями, такими, як наприклад фінський Finnair.

Мільйонні доходи щороку

Федеральне авіаційне управління – американський регулятор цивільних авіаперевезень заборонив своїм авіакомпаніям здійснювати польоти над Іраном, Іраком та водами Оманської та Перської затоки ще вчора. Але це рішення стало наслідком балістичної атаки іранських військ по американських позиціях в Іраку, а не падіння українського авіалайнеру.

«[Заборона запроваджується] у зв’язку з підвищеною військовою активністю і загостренням політичної напруги на Близькому Сході, яка представляє ненавмисну загрозу діяльності американських цивільних авіаперевізників», – вказано в заяві регулятора.

Такий масовий демарш міжнародних авіаперевізників є типовим лише для країн з високими ризиками безпеки, до яких належать, зокрема, Іран та Ірак, каже редактор сайту Avianews Олександр Мироненко.

«В таких випадках авіакомпаніям треба убезпечити себе, своїх пасажирів та екіпаж. Ті ж самі мотиви у держав, які запроваджують імперативні заборони на польоти – безпека своїх громадян», – розповів експерт. У випадку, якщо аналогічна ситуація трапилась би в одній з європейських країн, або у іншій державі з гарною репутацією, подібної реакції комерційних авіакомпаній не було б, додав він.

Відмова авіакомпаній літати над Іраном та Іраком стане відчутною для економік цих держав, адже за транзитний проліт кожного борту перевізник сплачує за їх диспетчерське адміністрування. Велика частина бюджету диспетчерських служб багатьох держав складається саме з доходів за обслуговування транзитних рейсів.

Їхня відсутність, або критично мала кількість може спровокувати подорожчання тарифів на політ для тих компаній, які продовжать літати в Іран чи Ірак, або не змінять маршрут транзитних перельотів.

«Так існують практично всі диспетчерські служби у світі, – продовжує Мироненко. – За цей бюджет, який формується в тому числі з надхожджень, які перераховуються авіакомпаніями за транзит, вони купують обладнання, мають змогу знижувати тарифи для авіакомпаній, які виявили бажання літати безпосередньо в ці країни і так далі».

Суми, які сплачують авіаперевізники за транзитні рейси загалом дорівнюють декільком десяткам мільйонів доларів на рік, але в країнах з «вигідним» географічним розташуванням мова може йти і про декілька сотень мільйонів доларів щороку, уточнює експерт.

Матеріальні збитки від прийнятих рішень зазнають не тільки близькосхідні держави. Так, австралійська авіакомпанія Qantas повідомила, що у зв’язку зі зміною маршруту Лондон – Перт, яка відбудеться задля уникнення повітряного простору Ірану та Іраку, компанія буде вимушена зменшити кількість пасажирів, та збільшити витрати на використання додаткових обсягів пального.

Хто припинив, хто залишився?

Незважаючи на масштабну солідарність комерційних авіаперевізників, декілька авіакомпаній все ж таки виступили з заявами, що в найближчий час не планують змінювати свої традиційні маршрути та/або відміняти заплановані рейси. Серед них фігурують катарська Qatar Airways та турецька Turkish Airlines.

Росія, яка зблизилася з Іраном на тлі Сирійської кризи, не ухвалювала рішень щодо заборони польотів в повітрі країн Близького Сходу. Російський регулятор цивільних авіаперевезень «Росавіація» виступив лише з рекомендаційною заявою, де запропонував своїм авіакомпаніям утриматись від вказаних маршрутів. Втім, до рекомендацій відомства оперативно прислухались щонайменше дві авіакомпаніі: S7 Airlines та Ural Airlines.

Список авіакомпаній, які призупинили польоти до Ірану та Іраку та транзитні польоти у повітряному просторі цих країн: