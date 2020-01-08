У США закликали до співпраці в розслідуванні катастрофи літака МАУ і підтримали Україну

У Сполучених Штатах Америки закликали до співпраці в розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані і висловили підтримку Україні.

«Сполучені Штати продовжать уважно стежити за цим випадком і готові надати Україні всю необхідну допомогу», – заявив державний секретар США Майк Помпео.

«Сполучені Штати закликають до повної співпраці в будь-якому розслідуванні причин катастрофи», – додав він.

У короткій заяві держсекретар також висловив глибоке співчуття родинам і друзям 176 загиблих.

Раніше 8 січня в Національному бюро безпеки на транспорті США заявили, що там стежать за розвитком подій навколо катастрофи і можуть домагатися участі в її розслідуванні як акредитований представник відповідно до міжнародного права, бо літак був сертифікований у США. Як сказав речник установи Крістофер О’Ніл, якого процитувало агентство «Ройтерз», бюро «дотримується стандартних процедур розслідування міжнародних авіаційних нещасних випадків, включно з давніми обмеженнями відповідно до ембарго щодо конкретних країн».

«Відповідно до узвичаєних процедур, НББТ співпрацює з Державним департаментом та іншими відомствами, щоб визначити найкращий порядок дій», – додав речник.

Як зазначило агентство, американська установа останніми часами не брала участі в розслідуваннях аварій в Ірані літаків, сертифікованих у США.

Також і літакобудівна компанія «Боїнг» зі США, літак якої зазнав катастрофи, висловила готовність допомогти з розслідуванням обставин трагедії. «Ми перебуваємо в контакті з авіакомпанією – нашим клієнтом і підтримуємо її в цей важкий час. Ми готові допомоги будь-яким можливим чином», – мовиться в її заяві.

За міжнародними правилами, розслідування обставин авіаційних катастроф зазвичай веде країна, де сталася подія, і до нього мають залучатися, зокрема, представники країн, із яких походить авіакомпанія, якій належав літак, чи компанії з яких виробляли й сертифікували сам аварійний літак і його двигуни. Це означає, що, крім Ірану й України, до розслідування мали б залучити, зокрема, Францію, де працює виробник двигунів, французько-американська компанія CFM International, і США, де розташований виробник літака, компанія Boeing.

Наразі не відомо, яким чином було б можливо виконати останню вимогу через вкрай напружені американсько-іранські відносини. В Ірані вже заявляли, що не віддадуть «Боїнгові» на дослідження чорні скриньки літака.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.