Катастрофа літака МАУ: Boeing готовий допомогти, виробник двигунів застерігає від спекуляцій

Літакобудівна компанія «Боїнг» зі США, літак якої Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS 752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету, висловила готовність надати допомогу в цій справі.

«Це трагічна подія, і наші найщиріші думки зараз про екіпаж, пасажирів і їхні родини. Ми перебуваємо в контакті з авіакомпанією – нашим клієнтом і підтримуємо її в цей важкий час. Ми готові допомоги будь-яким можливим чином», – мовиться в короткій заяві.

Виробник двигунів літака, французько-американська компанія CFM International, коментуючи припущення про можливі проблеми з двигуном як причину аварії, заявила в Парижі, що будь-які спекуляції з цього приводу передчасні, повідомило агентство «Ройтерз».

Раніше 8 січня керівник управління цивільної авіації Ірану заявив, що Тегеран не передасть «Боїнгові» чорну скриньку з українського літака, повідомило іранське офіційне інформагентство Mehr. Він говорив про «скриньку» в однині.

При цьому агентство Reuters із посиланням на державне телебачення Ірану повідомило, що було знайдено обидві чорні скриньки авіалайнера. За словами неназваного чиновника, які наводить агентство, обидві скриньки пошкоджені, але інформацію з них можна отримати.

Посольство України в Тегерані невдовзі після катастрофи заявило, що за інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, а версія теракту чи ракетної атаки виключається. Згодом ці слова з сайту посольства зникли, а потім їх замінили на такий текст: «Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не мають офіційного характеру».

Як інформує агентство «Ройтерз», представник посольства повідомив, що зняти первісний текст попросили іранські посадовці. Раніше про те, що в літака після злету зайнявся один із двох двигунів, заявляв речник Міністерства транспорту Ірану.

Іранське телебачення говорить про неуточнені «технічні проблеми» як про можливу причину катастрофи.

Літак МАУ Boeing 737-800NG, що розбився, був вироблений лише три роки тому. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

Унаслідок катастрофи, що сталася вранці 8 січня, загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), а загалом громадяни семи країн.