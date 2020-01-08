Авіакатастрофа в Ірані: у літака загорівся один з двигунів

Незабаром після зльоту у українського «Боїнга», що розбився в Ірані, загорівся один з двигунів. Про це заявив прессекретар міністерства транспорту Ірану Гасем Бініаз, повідомляє державне інформагенство IRNA.

Він додав, що після загоряння пілот втратив контроль над літаком і той врізався в землю.

За словами Бініаза, на борту літака, який прямував до Києва, перебували 167 пасажирів та дев’ять членів екіпажу.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

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