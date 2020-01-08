Авіакатастрофа в Ірані: Зеленський висловив співчуття родичам загиблих

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих внаслідок катастрофи українського «Боїнга» в Ірані.

«Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули», – мовиться у повідомленні.

Президент зазначив, що посольство України в Ірані уточнює інформацію щодо обставин катастрофи та списків загиблих.

«Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу», – зазначив Зеленський.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

У МЗС України заявили агентству Reuters, що на борту літака перебували понад 160 людей.