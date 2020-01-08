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08 січня 2020, Київ 07:38
Новини | Події

Внаслідок аварії українського літака в Ірані ніхто не вижив – «Червоний півмісяць»

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Усі 170 пасажирів на борту українського літака, який розбився 8 січня в Ірані, загинули. Про це заявив інформаційному агентству ISNA глава іранського «Червоного півмісяця».

Він уточнив, що на борту літака перебували 170 пасажирів та екіпаж.

Про загибель усіх пасажирів на борту українського «Боїнга» також повідомляють державні телеканали Ірану.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану. За попередньою інформацією, причиною аварії стали технічні проблеми.

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