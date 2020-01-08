РНБО створила оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

«За дорученням президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» («МАУ») в Ірані. Станом на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу», – ідеться в повідомленні.

До складу оперативного штабу увійшли прем'єр-міністр, міністр закордоних справ, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України, Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Керівництво оперативним штабом здійснює секретар РНБО України Олексій Данилов.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

У МЗС України заявили агентству Reuters, що на борту літака перебували понад 160 людей.