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08 січня 2020, Київ 09:09
Новини | Політика

Зеленський терміново залишив Оман і вирушив до Києва

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський терміново завершив перебування в Омані і повертається до Києва, повідомив зранку 8 січня Офіс президента України.

«Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва», – ідеться в повідомленні.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

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У МЗС України заявили агентству Reuters, що на борту літака перебували понад 160 людей.

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