Зеленський терміново залишив Оман і вирушив до Києва

Президент України Володимир Зеленський терміново завершив перебування в Омані і повертається до Києва, повідомив зранку 8 січня Офіс президента України.

«Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва», – ідеться в повідомленні.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня. За попередньою інформацією, ніхто з пасажирів чи екіпажу літака не вижив.

У МЗС України заявили агентству Reuters, що на борту літака перебували понад 160 людей.