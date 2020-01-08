Авіакатастрофа в Ірані: місцева влада заявляє, що не віддасть «Боїнгу» знайдену чорну скриньку – ЗМІ

Очільник управління цивільної авіації Ірану заявив, що Іран не надасть «Боїнгу» чорну скриньку з українського літака, який розбився 8 січня. Про це повідомило іранське офіційне інформагентство Mehr.

При цьому агентство Reuters з посиланням на державне телебачення повідомляє, що було знайдено дві чорні скриньки з авіалайнера.

За словами неназваного чиновника, обидві скриньки пошкоджені, але інформацію з них можна отримати.

Компанія-виробник літака Boeing заявила, що «готова допомогти в будь-який спосіб» для з’ясування причин трагедії.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

У МАУ заявили, що літак був справний і пройшов планову передпольотну перевірку 6 січня.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.