Авіакатастрофа в Ірані: у МАУ заявили, що літак був справний

Літак «Боїнг» 737-800, який розбився в Ірані 8 січня, був справний. Про це на пресконференції заявив президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євген Дихне, відповідаючи на питання журналістів.

Він додав, що літак, який належав МАУ, 6 січня пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.