Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 січня 2020, Київ 12:13
Новини | Події

Авіакатастрофа в Ірані: у МАУ заявили, що літак був справний

Літак, який належав МАУ, 6 січня пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом.

Дивитись коментарі

Літак «Боїнг» 737-800, який розбився в Ірані 8 січня, був справний. Про це на пресконференції заявив президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Євген Дихне, відповідаючи на питання журналістів.

Він додав, що літак, який належав МАУ, 6 січня пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом.

Фотогалерея: український авіалайнер розбився в Ірані. Всі пасажири та члени екіпажу загинули
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фотогалерея: український авіалайнер розбився в Ірані. Всі пасажири та члени екіпажу загинули

Український авіалайнер розбився 8 січня, незабаром після вильоту зі столиці Ірану Тегерану. У результаті авіакатастрофи загинули 176 людей – усі, хто був на борту. Як повідомив прес-секретар Міністерства автомобільних доріг та транспорту Ірану Касем Бініаз, Боїнг 737-800, що належить Міжнародним авіакомпаніям України (МАУ), летів із Міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG