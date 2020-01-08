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08 січня 2020, Київ 10:43
Новини | Події

Генсекретар Ради Європи висловила Україні співчуття у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

Генсекретар Ради Європи висловила Україні співчуття в зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

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Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття в зв’язку з авіакатастрофою українського «Боїнга» в Ірані.

«У листі до Президента Володимира Зеленського генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич висловлює співчуття рідним загиблих у авіакатастрофі українського літака та від імені Ради Європи висловлює свою солідарність з українським народом», – написав речник організації Даніель Хольтген у твітері.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається.

На борту літака були 11 українців, заявили у РНБО.

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